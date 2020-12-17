البرلمان العراقي يقرّ قانون تمويل الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي يوم الخميس قانوناً لتمويل نفقات الانتخابات البرلمانية المبكرة العام المقيل.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "أعضاء مجلس النواب صوتوا بالموافقة على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

كما أفاد مراسلنا بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد السبت المقبل موعداً لاجتماع قادة الكتل السياسية مع اللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، تمهيدا للتصويت على القانون في الجلسات المقبلة.