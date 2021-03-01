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البرلمان العراقي يقر قانون الناجيات الايزيديات

Category: سیاسة

Date: 2021-03-01T16:50:15+0000
البرلمان العراقي يقر قانون الناجيات الايزيديات

شفق نيوز/ أقر مجلس النواب العراقي خلال جلسته، الاثنين، قانون الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن مجلس النواب أقر القانون بكامل بنوده.

وعلى الفور علق رئيس الجمهورية برهم صالح على إقرار القانون بتغريدة على تويتر قال فيها، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية". 

وأضاف صالح "يجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين". 

للأطلاع على بنود القانون

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