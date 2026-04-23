البرلمان العراقي يقرر مناقلة أعضاء اللجان من "المزدحمة إلى الشاغرة"

أعلن عضو مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، يوم الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت إجراء مناقلات لأعضاء اللجان من التي فيها زخم بالأعضاء إلى اللجان قليلة الأعضاء لتحقيق التوازن العددي فيها.

وذكر كوجر لوكالة شفق نيوز، أن "بعض اللجان النيابية فيها أعداد كبيرة من الأعضاء، كاللجنة المالية والنزاهة والأمن والدفاع، حيث يتجاوز عدد أعضائها 25 نائباً، لكن بالوقت نفسه هناك لجان أخرى لم يذهب لها نائب واحد، كلجنة المرأة والطفل والسباحة والرياضة، وبالتالي أعداد أعضائها قليل جداً".

وبناءً على ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب في جلسة اليوم، بحسب كوجر، "إجراء بعض المناقلات لأعضاء اللجان من اللجان التي فيها زخم بالأعضاء إلى اللجان قليلة الأعضاء لتحقيق التوازن العددي".

ويضم البرلمان العراقي 23 لجنة بحسب موقع مجلس النواب، فيما شهدت جلسات اختيار الأعضاء خلافات على عضوية بعض اللجان بحسب ما أبلغت به النائبة عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.