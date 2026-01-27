البرلمان العراقي يقرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد موعد جديد لانعقادها.

وأخبر مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن قرار تأجيل الجلسة جاء بناء على طلب قدمته الأحزاب الكوردية.

وكان مصدر نيابي قد أفاد لوكالة شفق نيوز بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.

وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.