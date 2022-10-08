البرلمان العراقي يقرر تدويل حفظ سيادة البلد ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الجلية، إن العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب القصف الإيراني الذي يستهدف إقليم كوردستان العراق.

من جانبه قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة، إن: اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران - تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة، ومجلس النواب أدى ماعليه بخصوص هذا الملف.

وأشار إلى أن الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية.