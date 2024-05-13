البرلمان العراقي يقرر انتخاب رئيسه الجديد السبت المقبل

شفق نيوز/ حدد البرلمان العراقي يوم السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيسه الجديد.

وقال إعلام مجلس النواب العراقي في بيان، مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق 18 أيار 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب.

وأخبر مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن حزب "تقدم" وكتلة "الصدارة" قررا تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.

وترأس المشهداني، (75 عاماً)، مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.

وحظي الترشيح، وفق المصدر، بدعم من محمد الحلبوسي مع انسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي.

وكانت كتلة "الصدارة" البرلمانية، أعلنت بعد منتصف ليلة السبت، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.