البرلمان العراقي يقاضي إعلامياً "أساء" للمؤسسة التشريعية على فيسبوك

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، عن إقامة دعوى قضائية بحق إعلامي يعمل في احدى القنوات الفضائية لنشره منشوراً على فيسبوك "مسيء" للمجلس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدائرة القانونية في مجلس النواب اقامت دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ وفق ضوابط قانونية بحق الاعلامي محمد جبار الذي يعمل في (قناة زاكروس العربية )بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ، تطاول المومأ اليه فيه على مكانة ورصانة المؤسسة التشريعية وعلى اعضاء المجلس".

واضافت ان "مجلس النواب على ثقة من ان القضاء العراقي سيكون له القول الفصل في الحد من التجاوز والتشهير التي تصدر بحق المؤسسة التشريعية".