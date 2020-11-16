البرلمان العراقي يقاضي خبيرة اقتصادية بسبب تصريح حول رواتب اعضائه

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن تحريك شكوى جزائية ضد الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم بسبب تصريح لها يتعلق برواتب أعضاء البرلمان.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة القانونية في المجلس رصدت التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٠ وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى".

وأضافت أن "هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام"، مشيرة إلى أن "الدائرة القانونية في المجلس حركت شكوى جزائية بحق المومأ اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل".

وتابعت الدائرة الاعلامية أن "مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر"، داعية وسائل الاعلام إلى ان "لا تتبنى الافتراءات والمزاعم المجردة عن الدليل التي يدلي بها المفترون كما حصل في البرنامج المذكور بل تعتمد المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية والمعززة بالبينات القانونية وان تميز بين حرية التعبير وجريمة التشهير".