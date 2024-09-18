البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسته ويؤجلها إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، في عقد جلسته المقررة اليوم، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، وتم تأجيلها إلى إشعار آخر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب وأن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لا يتجاوز عددهم 140 نائباً مبيناً أن رئيس المجلس بالإنابة رفعها حتى إشعار آخر.

وكان من المفترض أن يتم في جلسة اليوم التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين. (لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني)، (26 مادة)، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري. لجنة حقوق الإنسان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، (20 مادة).

وشمل جدول الأعمال كذلك القراءة الأولى لمقترح قانون الاندية الرياضية. لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني لجنة الشباب والرياضة اللجنة القانونية)، (29 مادة)، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (59) مادة)، (لجنة الصحة والبيئة)، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024. (لجنة الصحة والبيئة).

وجاء في جدول أعمال الجلسة أيضاً استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام اللجنة القانونية، لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (167 مادة)، وكذلك استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني لجنة النقل والاتصالات (208 مادة).