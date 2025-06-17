البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسة "استثنائية".. ويعلن موقفاً داعماً لإيران

شفق نيوز/ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، أن مجلس النواب لم يتمكن من عقد جلسة "استثنائية" رغم حضور أكثر من 140 نائباً، مشيراً إلى أن البرلمان اكتفى بعقد جلسة "تداولية" لمناقشة التطورات في المنطقة.

وقال المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة التداولية ناقشت تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما اختراق الأجواء العراقية والحرب الدائرة في المنطقة، وتداعياتها المحتملة على أمن واستقرار العراق".

وأضاف أن "مخرجات الجلسة تمثلت نحو إصدار بيان رسمي من مجلس النواب يتضمن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على إيران وخرق السيادة العراقية، بالإضافة إلى دعوة الحكومة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، لمواجهة أي اعتداء يستهدف سماء العراق أو أرضه أو مياهه".

وأشار المسلماوي، إلى أن "الجلسة شهدت دعوات للحكومة باستخدام كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، وتأييد بيان المرجعية الدينية في النجف الداعم والمساند لجمهورية إيران الإسلامية"، لافتاً إلى "وجود مطالبات نيابية بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي".

وتابع قائلاً إن "أبرز محاور تلك المطالبات تتعلق بالحفاظ على السيادة الجوية للعراق، في ظل التقصير الواضح سواء في مواجهة تنظيم داعش، أو في ما يتعلق باختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني لاستهداف إيران".

إلى ذلك أصدرت رئاسة مجلس النواب عقب الجلسة التداولية، بياناً أكدت فيه تضامن الشعب العراقي مع الشعب الإيراني إثر العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداء على دول الجوار.

كما أكد البرلمان، بحسب البيان، تأييد جهود الحكومة وإجراءاتها ضد انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة الأجواء العراقية، ودعم حراكها الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، اضافة إلى ترصين وحدة الصف الداخلي من أجل الوقوف ضد أي تداعيات إقليمية او دولية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الثلاثاء، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.