البرلمان العراقي يفتح ملفات النفط والاتصالات.. وثائق

شفق نيوز/ وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، بناء على طلبين منفصلين، قدما من نائبين ولأسباب مختلفة.

ووفقاً لوثائق رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني قدمه النائب مصطفى الكرعاوي، فيما قدم النائب زهير الفتلاوي، طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد

يشار إلى أن، مجلس النواب لم يستجوب أي وزير أو من بدرجته خلال الدورة الحالية، رغم الوعود بتنفيذ عمليات استجواب كثيرة، وتم طرح أكثر من اسم وزير، ممكن أن يتم استجوابه، لكن، وبحسب بعض النواب، فإن "التوافقات السياسية" حالت دون إتمام عمليات الاستجواب.