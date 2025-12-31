البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مدة التقديم ستكون ثلاثة أيام فقط.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى المواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

ودعا البيان، الراغبين بالترشيح، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية الأصلية التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة مجلس النواب، وتسليمها إلى دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب/ قصر المؤتمرات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، في أيام (الأربعاء، الأحد، الاثنين) الموافق 31/12/2025 و4 و5/1/2026، مقابل وصل تسليم يثبت تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته.

وبحسب البيان، يُشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وحاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.