البرلمان العراقي يعلن 15 اسماً فقط مستوفياً لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012.

وذكرت الرئاسة، في إعلان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأسماء الواردة أدناه استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور، وهم:

شوان حويز فريق نامق أحمد عبد الله توفيق أحمد حسين طه حسن محمد سنجاري نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله آسو فريدون علي سامان علي إسماعيل شالي صباح صالح سعيد عبد الله محمد علي ظاهر عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد إقبال عبد الله أمين حليوي نزار محمد سعيد محمد كنجي سردار عبد الله محمود تايمز فؤاد محمد حسين بكي مثنى أمين نادر نوزاد هادي مولود

وأوضحت رئاسة مجلس النواب أن من لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية، ممن تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يحق له الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفى من الرسم القانوني، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

وكان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد تجاوز 80 مرشحاً من مختلف المكونات الدينية والمذهبية والقومية.

وحدد مجلس النواب العراقي، يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.