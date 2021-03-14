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البرلمان العراقي يعلن موعد زيارة وفد حكومة كوردستان لبغداد ويحدد أبرز الخلافات في الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-14T07:29:59+0000
البرلمان العراقي يعلن موعد زيارة وفد حكومة كوردستان لبغداد ويحدد أبرز الخلافات في الموازنة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الأحد أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيعود إلى العاصمة بغداد قبل جلسة إقرار الموازنة الإتحادية للعام 2021 التي لم يتم تحديدها لغاية الآن.

وقال بشير حداد نائب رئيس المجلس في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في أربيل، إنه "مما لاشك فيه وفد حكومة الإقليم سيقدم إلى بغداد قبل جلسة التصويت على الموازنة"، مردفا بالقول "طالبنا بألاّ يتم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم غد الاثنين، وأن تحدد جلسة خاصة له".

وأوضح أن "من أسباب عدم تحديد جلسة للموازنة هو عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية فتوجد مشاكل كثيرة حوله".

وتابع الحداد بالقول إن "حصة كوردستان لاتُعيق إقرار الموازنة فالإقليم أعلن تأييده لمشروع القانون المرسل من الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل وخلافات أخرى تعرقل التصويت على الموازنة منها أن هناك أطرافا تشترط إقرار قانون المحكمة الإتحادية قبل الموازنة، فيما تسعى جهات أخرى إلى خلق مشكلة لحكومة الكاظمي بالموازنة".

وزاد قائلا إن "من بين الخلافات أسعار النفط المدرجة في الموازنة حيث هناك مطالبات لرفع السعر في الموازنة".

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