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البرلمان العراقي يعلن دعمه للقمة الثلاثية والحلبوسي يتلقى دعوة لزيارة مصر

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T10:32:00+0000
البرلمان العراقي يعلن دعمه للقمة الثلاثية والحلبوسي يتلقى دعوة لزيارة مصر

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وبحضور نائبه الأول حسن الكعبي، رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي أن الأخير نوه إلى "عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين"، مشيرا إلى أن "عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني".

كما بحث اللقاء المستجدات في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.

من جانبه عبَّر السيسي عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي.

 كما وجَّه السيسي لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة جمهورية مصر العربية، من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين.

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