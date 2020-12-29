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البرلمان العراقي يعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-29T09:39:36+0000
البرلمان العراقي يعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة
البرلمان العراقي يعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة

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