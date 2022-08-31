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البرلمان والإطار يعلنان الحداد على ضحايا المتظاهرين والقوات الامنية والصدر يرسل وفدا لمجلس الأول

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T11:56:00+0000
البرلمان والإطار يعلنان الحداد على ضحايا المتظاهرين والقوات الامنية والصدر يرسل وفدا لمجلس الأول

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح "شهداء" العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة في اليومين الماضيين.

وذكر الحلبوسي في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن اعلان الحداد جاء "بناءً على طلب النواب من النساء والرجال.

كما دعا الحلبوسي رئيسَ مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد.

من جهته أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، أن الأخير يرسل وفدًا نيابةً عنه لحضور مجالس عزاء "شهداء ثورة عاشوراء".

بدوره أعلن الاطار التنسيقي إقامة مجلس العزاء المركزي على الارواح التي ارتقت الى بارئها في الاحداث الاخيرة في مسجد الزوية / الكرادة في الساعة الثامنة من يوم الخميس ١-٩-٢٠٢٢ ، مشيرا إلى أن الدعوة عامة للجميع.

وابدى صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، امتعاضه الشديد إزاء عزم الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بعقد جلسة لمجلس النواب تمهدياً للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما وصف هذه المواقف الصادرة من الإطار بـ"الوقحة"، أعتبر أن التيار الصدري بات "عدوهم الأول بكل الوسائل المتاحة" باستثناء العنف في حال لم يعلنوا الحداد على ضحايا احتجاجات "ثورة عاشوراء".

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