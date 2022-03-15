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البرلمان العراقي يعلن اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T15:36:16+0000
البرلمان العراقي يعلن اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى استبعاد خمسة مرشحين.

وقالت الامانة العامة للمجلس، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملاً بأحكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب ما يأتي: –

1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمس واربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم للأسباب الاتية: –

أ‌. استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

ب‌. استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

2. استوفى (40) اربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

 

1 خالد صديق عزيز محمد

2 فيصل محسن عبود صياد الكلابي

3 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

4 حسين احمد هاشم وداعة الصافي

5 احمد موح عمران شبين الربيعي

6 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7 صباح صالح سعيد عبدال الملكا

8 كاظم خضير عباس حسن داوغنة

9 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

10 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

11 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

12 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

13 حسين محسن علوان حسين الحسني

14 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

15 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

16 برهم احمد صالح احمد

17 ثائر غانم محمد علي العثمان

18 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

19 خديجة خدايخش اسد قلاوس

20 جبار حسن جاسم عبود

21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22 رعد خضير دفاك صايل الجنابي

23 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

24 ريبر احمد خالد زبير

25 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

26 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

27 جمال كبسون حميد عباس

28 احمد خليل خضير خليل كاخوري

29 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

30 احمد ساجت هاشم حسن العامري

31 محمد عبيد جدوع عبد الله

32 علي عبد حمد داود

33 عمر احمد كريم حسن به رزنجي

34 فائزة جبار محمد باباخان

35 سعد جميل ناصر مراد الفيلي

36 علي عباس رسن سنيد الكرعاني

37 طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه امين

38 فتحية فتح الله حسن كاكةي

39 خالد مصطفى حسين شريف

40 عبد العزيز احمد محمد خلف الجبوري

 

 

 

 

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