البرلمان العراقي يعقد جلسته لمناقشة حظر التطبيع مع إسرائيل (مرفق بمسوّدة القانون)

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الاولى الفصـل التشريعي الأول برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وبحسب الدائرة الاعلامية للمجلس فإن "جدول الاعمال يتضمن ثلاث فقرات اولها القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني المقدم من اللجنة القانونية".

كما يتضمن الجدول بفقرته الثانية، تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والثالثة "مناقشات عامة".

وأعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد (24 / 4 / 2022)، عن تقديم تحالف "إنقاذ وطن" مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، مسودة لمقترح قانون جظر التعامل مع إسرائيل: