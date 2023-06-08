البرلمان العراقي يعقد جلسته للتصويت على قانون الموازنة

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة خاصة للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، وذلك بعد خلافات سياسية عرقلت التصويت لأشهر عدة.

وحضر الجلسة 258 نائباً.

وقال عضو لجنة المالية النيابية معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز: "تم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على التصويت على 15 مادة من قانون الموازنة، في حين سيتم تأجيل المواد المتبقية إلى يوم السبت.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، التي زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي.

وتتضمن جلسة اليوم الخميس فقرة واحدة وهي "التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)".