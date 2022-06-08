البرلمان العراقي يعقد جلسته بحضور 273 نائباً للتصويت على قانون الامن الغذائي

شفق نيوز/ عقد البرلمان العراقي، مساء الاربعاء، جلسته بحضور 273 نائباً للتصويت على قانون الامن الغذائي الطارئ.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (١١) للدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الاول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة 273 نائباً، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية شرعت بمستهل الجلسة في قراءة مواد القانون.

واعلنت كتلة "إشراقة كانون" النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والذي نشرت وكالة شفق نيوز نصه.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن غالبية الكتل النيابية ستصوت على القانون، بما فيها تحالف "فتح" الذي كان معترضاً على بنوده.