البرلمان العراقي يعقد جلسته لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، مساء الاحد، جلسته لاستكمال التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وعقدت الجلسة بحضور 189 نائباً.

وكان البرلمان قد صوت الاسبوع الماضي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

كما صوت على اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.