البرلمان العراقي يعقد جلسته "السرية" بشأن أحداث المنطقة

شفق نيوز- بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، جلسته "السرية" لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط ومناقشة التحديات الأمنية في العراق والمنطقة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الجلسة عُقدت برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وبحضور القيادات الأمنية.

وأضاف أن، النصاب القانوني للجلسة مكتمل.

واستبقت رئاسة مجلس النواب، عقد الجلسة، بعقدها اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث تداعيات الهجمات الأميركية-الإسرائيلية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن الاجتماع عُقد قبيل الجلسة السرية المقرر انعقادها في مجلس النواب مساء اليوم.

وأوضح أن رئاسة مجلس النواب قررت عقد الجلسة دون تغطية إعلامية، على أن تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً.

وأشار مراسل شفق نيوز إلى أن عدداً من النواب أكدوا تواجدهم داخل مبنى المجلس استعداداً لانعقاد الجلسة.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد نشرت جدول أعمال "الجلسة السرية" رقم 11 المقرر عقدها عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 7 آذار / مارس، والذي تضمن فقرة واحدة تتعلق بـ"مناقشة التحديات الأمنية في العراق والمنطقة بحضور القيادات الأمنية".

وكان النائب عن كتلة حقوق مقداد الخفاجي قد كشف لوكالة شفق نيوز عن توجه داخل مجلس النواب لطرح مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الخاصة بحماية الأجواء العراقية، مع بحث بدائل عبر اتفاقيات مع دول مثل روسيا أو الصين.

يشار إلى أن الجلسة التي كان من المقرر عقدها سابقاً لمناقشة هذه التحديات قد تأجلت بسبب التطورات الإقليمية والتوترات الأمنية والاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء.