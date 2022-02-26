البرلمان العراقي يعقد جلسة يوم الاثنين لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة لمناقشة ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية.

ووفقا لجدول الاعمال الذي نشرته رئاسة المجلس فإن الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب من الرجال والنساء، وكذلك تشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

وخصص المجلس الفقرة الأخيرة من جدول الاعمال لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعداً لإستضافة وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي وذلك نزلا عند طلبه وطلب 100 برلماني على خلفية مقاطعته اجتماعاً عقده البرلمان تداول فيه تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت (19 من شهر شباط الجاري) حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.