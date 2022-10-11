البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ثمانية ملفات

شفق نيوز/ عقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة مـحـمـد الـحـلـبـوسـي.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم:
اولاً: دعوة عامة (لمناقشة الخطة الزراعَيّّة للموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع، المائي الخطير الذي يعصف في البلاد) بَحَضوَركلاً من وزير الزراعة ووزير الموارد المائية.
ثانيا: القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشرّكات رقم (21) لسنة 1551.
ثالثا: القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا
رابعأ: القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.
خامسا: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة
سادسا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم
سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية.
ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري