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البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ثمانية ملفات

Category: سیاسة

Date: 2022-10-11T09:40:51+0000
البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ثمانية ملفات

شفق نيوز/ عقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة مـحـمـد الـحـلـبـوسـي.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم: 

اولاً: دعوة عامة (لمناقشة الخطة الزراعَيّّة للموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع، المائي الخطير الذي يعصف في البلاد) بَحَضوَركلاً من وزير الزراعة ووزير الموارد المائية.

ثانيا: القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشرّكات رقم (21) لسنة 1551.

ثالثا: القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا

رابعأ: القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

خامسا: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة 

سادسا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم 

سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية.

ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري

 

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