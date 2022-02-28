البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ثلاثة ملفات منها سعر الصرف بحضور وزير المالية

شفق نيوز/ عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين جلسة من المقرر أن يستضيف فيها وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على خلفية تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وسبق الجلسة عقد اجتماع بين رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية وزير المالية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان ايضاً تعديل النظام الداخلي والتصويت على عدد اللجان النيابية في الدورة الخامسة لمجلس النواب.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت (19 من شهر شباط الجاري) حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.