البرلمان العراقي يعقد جلسة لدقائق ويرفعها إلى إشعار آخر

شفق نيوز- بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة استمرت دقائق معدودة قبل أن يقرر رفعها إلى إشعار آخر، وذلك بعد تعطل انعقاد ثلاث جلسات متتالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن رئيس مجلس النواب هِيبت الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (7) ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

وأدى النواب "حسنين الخفاجي"، و"جعفر شعيل الزاملي"، و"علي أنهير آل سراي"، اليمين الدستورية خلال الجلسة كأعضاء في مجلس النواب.

كما صوّت المجلس على تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للجان النيابية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، ليقرر رفع الجلسة التي استمرت نحو 25 دقيقة إلى إشعار آخر.