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البرلمان العراقي يعقد جلسة أداء اليمين لبدلاء الصدريين

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T10:39:42+0000
البرلمان العراقي يعقد جلسة أداء اليمين لبدلاء الصدريين

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أعمال "الجلسة الاستثنائية" بعد استكمال النصاب القانوني لعقدها بحضور 202 نائب.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن المستقلين في كتلة التيار الصدري، وهي الفقرة الأولى من جدول اعمال الجلسة، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز

وتشهد الجلسة ايضا إكمال تعديلات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي الفقرة الثانية لجدول الأعمال.

ودعت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

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