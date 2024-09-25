البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة لمناقشة "العدوان" الاسرائيلي على لبنان

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، عقد جلسة خاصة لمناقشة "العدوان" الاسرائيلي على لبنان.

وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فأنه "سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الاسرائيلي على لبنان".

وتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة يوم الإثنين، بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين في أكثر يوم دموي في لبنان منذ بدء حرب غزة العام الماضي.

وتقول إسرائيل إنها تريد دفع حزب الله بعيدا عن الحدود وإضعاف قدراته العسكرية حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم في شمال إسرائيل.