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 البرلمان العراقي يعقد جلسة برئاسة المندلاوي لمناقشة 6قوانين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-10T09:43:09+0000
 البرلمان العراقي يعقد جلسة برئاسة المندلاوي لمناقشة 6قوانين

 وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح، اليوم، أعمال الجلسة رقم (٤) ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الثاني.  

وتتضمن الجلسة بحسب جدول الاعمال القراءة الاولى لمشروع قوانين  "التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (٥٣)"، و"مشروع قانون التعديل الاول لقانون مو الشهداء رقم (٢) لسنة"، و"مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية"، و"مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨"، و"مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣"، و"مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، فضلا عن مناقشات عامة. 

وعقدت الجلسة برئاسة المندلاوي، حيث يتواجد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في اربيل التي وصلها اليوم برفقة مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد السوداني، فيما حين يشارك النائب الثاني شاخەوان عبدالله في إجتماعات الجمعية العامة (145) للدورة 210 للإتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم الذي يعقد في عاصمة جمهورية رواندا كيغالي . 

 

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