البرلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط منافسة 16 مرشحاً على المنصب (تحديث)

باشر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بعقد جلسته المخصصة للتصويت على رئيس جمهورية جديد للبلاد وسط اعتراضات من قبل بعض القوى السياسية لعدم تحقيق التوافق الذي يسبق عادة الجلسات المهمة والحساسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي افتتح الجلسة بعد تحقيق النصاب القانوني لها بحضور 223 نائباً،

وسرعان ما باشر المجلس إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وبهذا الصدد قال الحلبوسي في كلمة له إن عدد المرشحين لهذا المنصب كان 18 شخصاً، فيما انسحب مرشحان وهما (اسو فريدون علي)، والرئيس الحالي (عبد اللطيف محمد جمال) ليصبح العدد 16 فقط.

وفي سياق متصل قال المراسل، إن نزار اميدي مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الأوفر حظاً لنيل المنصب وصل الى مبنى البرلمان مع عدد من قادة الصف الأول للحزب بينهم بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني.

وتجاوز العراق للمهلة الدستورية بنحو 70 يوماً، فيما مرّ 148 يوماً من دون تشكيل حكومة جديدة في مأزق سياسي مستمر منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول نوفمبر 2025.

ويأتي هذا وسط تقاطع أزمتين سياسيتين، الأولى كوردية تتعلق بترشيحات رئاسة الجمهورية، إذ دفع الحزب الديمقراطي أولاً بفؤاد حسين ثم نوزاد هادي قبل أن ينسحب الأخير، مقابل تمسك الاتحاد الوطني بنزار آميدي قبل حديثه لاحقاً عن تفاهم على اسمه، والثانية شيعية تخص رئاسة الوزراء، بعدما رشح الإطار التنسيقي نوري المالكي، غير أن ترشيحه اصطدم برفض أميركي معلن وخلافات داخلية قسمت الإطار بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، ما أبقى ملفي الرئاستين معلقين حتى الآن.