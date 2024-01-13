البرلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيسه الجديد

شفق نيوز/ افتتح محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم السبت، الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي والخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب بدلا من المبعد محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المندلاوي افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بعدد الحضور لـ260 نائبا.

وكان النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد قد اكد، يوم الجمعة، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وقال الراشد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة السبت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي، وأن هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب، منهم النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وشعلان الكريم و مرشحون آخرون".

وأضاف أن "المرشح الوحيد من حزب (تقدم) هو النائب شعلان الكريم، أما النائب سالم العيساوي فهو مرشح تحالف (السيادة)، ومحمود المشهداني مرشح تحالف (العزم)".

وأوضح الراشد أن "حزب (تقدم) أبلغ الإطار التنسيقي والكتل الكوردية بشكل رسمي بأن مرشحه الوحيد هو النائب شعلان الكريم".

وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب خمسة نواب هم كل من:

محمود المشهداني

سالم العيساوي

شعلان الكريم

طلال الزوبعي

عامر عبد الجبار

فيما انسحب المرشح السادس عبد الرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة.

وأول أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.