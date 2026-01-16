البرلمان العراقي يعقد جلسة الاثنين لمناقشة فقرة واحدة بحضور وزيرين

شفق نيوز- بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، جدول أعمال الجلسة الخامسة المقررة الاثنين المقبل الموافق 19 كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب الجدول الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، فقد تضمن فقرة واحدة (طرح موضوع عام للمناقشة حول أزمة المياه والجفاف بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله).

وأشار إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.