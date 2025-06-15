البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الثلاثاء المقبل لمناقشة "العدوان على إيران"

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن عقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل (17 حزيران/ يونيو الجاري).

وبحسب وثيقة للدائرة الإعلامية للمجلس وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الجلسة هي لمناقشة "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة العراقية".

فيما أشارت إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكان النائب المستقل أمير المعموري، كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، عن وجود طلب نيابي مقدم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة "استثنائية" لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.