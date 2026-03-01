البرلمان العراقي يعزي بمقتل خامنئي ويؤجل جلسته حتى اشعار آخر

شفق نيوز– بغداد

قدّمت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، تعازيها بمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين، مؤكدة موقف العراق الداعي إلى إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار.

وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة المجلس أنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين"، متقدمة بالتعازي إلى الشعب الإيراني.

وأكدت الرئاسة في بيانها ضرورة إيقاف الحرب والعودة إلى طاولة الحوار والوسائل السلمية التي يقرّها القانون الدولي، بما يجنب شعوب المنطقة مزيداً من الدماء والخسائر، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، قررت رئاسة المجلس تأجيل جلسة اليوم إلى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، لمناقشة التحديات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، إضافة إلى التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة.