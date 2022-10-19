البرلمان العراقي يعدُّ تقريراً بشأن "سرقة القرن" ويحذر من خروج المتهمين بكفالة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقالت عبد الواحد خلال المؤتمر، إن لجنة النزاهة سيكون لها تقرير لتشخيص المسؤول الرئيسي في سرقة القرن، والجميع مسؤولين، مبينا ان القضاء العراقي يجب ان يقوم بدور فاعل ولايمكن خروج المتهمين بكفالة مالية.

ودعت إلى ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة، مضيفة أن هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين.

وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

عبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن "دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

ولفت إلى "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".

وتابع عبد الجبار أنه "تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا .

وقال وزير النفط أنه "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".