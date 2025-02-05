البرلمان العراقي يعجز عن الانعقاد.. غياب الكتل السنية يفشل جلسة اليوم

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأربعاء، عن كواليس عدم انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب العراقي اليوم، مؤكداً أن نواب الكتل السنية كانوا أبرز الأسباب.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم، لم تكتمل بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 100 نائب".

وأضاف المصدر، أن "نواب الكتل السنية لم يحضروا إلى مبنى البرلمان، ما أثر على سير الجلسة وأدى إلى تعطيل انعقادها"، مشيراً إلى أن "التصريحات السياسية الصادرة عن زعماء ورؤساء الأحزاب والكتل السنية ساهمت في تأجيل الجلسة وعدم انعقادها في موعدها المحدد".

وأشار إلى أن "غياب العدد الكافي من النواب حال دون تحقيق النصاب اللازم لعقد الجلسة الاعتيادية، مما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لاحق".

وفي بيان رسمي مقتضب صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قرر مجلس النواب، اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب.

وتوترت الأجواء داخل الأوساط السياسية منذ يوم أمس، عقب قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تطبيق القوانين الجدلية (العفو العام، تعديل الأحوال الشخصية، إعادة العقارات)، الأمر الذي دفع الأحزاب السنية إلى مهاجمة القرار القضائي.