البرلمان العراقي يعتمد النشيد الوطني بدلاً من جرس تنبيه الجلسات

شفق نيوز- بغداد

قرّر مجلس النواب العراقي، الاثنين، اعتماد قراءة النشيد الوطني بديلاً عن جرس التنبيه التقليدي للإعلان عن بدء الجلسات ودعوة الأعضاء إلى القاعة العامة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب وجّهت باعتماد النشيد الوطني كإشارة لتنبيه أعضاء البرلمان للتوجه إلى قاعة الجلسة بدلاً من الجرس المعمول به سابقاً.

وأضاف أن النشيد الوطني يُبث عبر السماعات داخل مبنى البرلمان لإبلاغ الأعضاء بموعد بدء الجلسة أو استئنافها، ودعوتهم للدخول إلى القاعة.

وأوضح أن هذا الاجراء سيُعتمد عند قرب انطلاق الجلسات، على أن يكون تشغيل النشيد الوطني بمثابة إشارة رسمية للحضور.