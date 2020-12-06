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البرلمان العراقي يعتزم تمرير قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2020-12-06T14:00:44+0000
البرلمان العراقي يعتزم تمرير قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن موازنة 2021

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، أن مجلس النواب سيصوت على قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز ، "كنا نامل من الحكومة ان يكون مشروع تمويل الانتخابات ضمن مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2021 وليس بمعزل عنها".

وأضاف أن "القانون قُرأ قراءة أولى بجلسة، أمس السبت، وسيشهد القراءة الثانية والتصويت في الجلسات المقبلة لمجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان سيصوت على قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن الموازنة".

وأكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، في وقت سابق يوم الأحد، وجود اعتراض على المبلغ المطلوب ضمن قانون تمويل الانتخابات، والبالغ 329 مليار دينار.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الشهر الماضي، عن طلب الحكومة من البرلمان 60 مليار دينار بقانون الاقتراض لتمويل المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدة عدم وصول قانون تمويل الانتخابات إلى مجلس النواب.

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