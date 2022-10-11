البرلمان العراقي يعتزم تحديد واجبات جهاز الأمن الوطني  

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، عزم المجلس تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، لتحديد واجباته، وضمان حقوق منتسبيه.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، بحضور رئيس السن للجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، وعدداً من أعضاء اللجنة والنواب، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الجهاز، وأبرز احتياجاته لتعزيز دوره ومهامه في تعقب شبكات الابتزاز وتجارة المخدرات والجرائم المنظمة وغيرها.

ودعا المندلاوي خلال الاجتماع إلى التنسيق المستمر بين جهاز الأمن الوطني ولجنة الأمن والدفاع النيابية لتوفير الاحتياجات اللازمة لتعزيز دوره ومهامه بما يساهم في حفظ أمن ومصالح البلاد.