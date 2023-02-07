البرلمان العراقي يطالب بفتح الحدود مع سوريا وتركيا لاستقبال جرحى الزلزال

شفق نيوز/ طالب مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود لاستقبال الجرحى وتقديم المساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى الأنباء حول الزلازل التي ضربت الشقيقة الجمهورية العربية السورية والصديقة والجارة الجمهورية التركية"ز

وأضاف "في الوقت الذي نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا للشعب السوري والشعب التركي فأننا في العراق بصورة عامة ومجلس النواب العراقي بصورة خاصة نعلن عن مساندتنا للشعب السوري والشعب التركي".

وطالب البيان، "الحكومة العراقية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود وإستقبال الجرحى وتقديم كل ما هو ممكن وبكل ما أوتينا من قوة فقلوبنا مفتوحة قبل أيدينا وإمكانياتنا متاحة للمساعدة في أي لحظة يحتاج إليها الأشقاء والأصدقاء فحزنهم حزننا وفرحهم فرحنا"،

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة نتيجة زلزال أمس لثلاثة أشهر، فيما أشار إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 والمصابين إلى 22168.