البرلمان العراقي يطالب بدليل تخرج رئيس مجلس نينوى.. وثيقة

شفق نيوز/ طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، مجلس محافظة نينوى، بتقديم وثيقة تخرج رئيس المجلس أحمد الحاصود.

أظهرت ذلك وثيقة صادرة عن رئيس لجنة الأقاليم، النائب خالد حسن السامرائي، وموجهة الى مجلس المحافظة، وتنشرها أدناه وكالة شفق نيوز.

في السياق، كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، رفض الإدلاء باسمه، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي ينظم شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وأضاف أن "لجنة الأقاليم، أرسلت طلبًا إلى مجلس المحافظة بضرورة إرسال وثيقة التخرج لرئيس المجلس لأمور تدقيقية".

وتأتي هذه التطورات في إطار التحركات السياسية والقانونية لإعادة تشكيل رئاسة المجلس في نينوى.

وكانت كتلة نينوى الموحدة قد طالبت الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي باستجواب رئيس المجلس تمهيداً لإقالته، وقالت إنها ثبتت عليه مخالفات قانونية بعد عام على تشكيل المجلس.