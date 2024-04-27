البرلمان العراقي يصوّت على إضافة فقرة انتخاب رئيس له على جدول أعماله

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على اضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب).

و افتتح جلسة اليوم محسن المندلاوي رئيس المجلس بالإنابة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 170 نائبا.

من جهته قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، ان فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب كانت الغاية منها تواجد أعضاء المجلس داخل الجلسة من أجل التصويت على تعديل قانون مكافحة البغاء.

وأضاف انه بعد التصويت على القانون يبدأ أعضاء المجلس بمغادرة الجلسة ومبنى مجلس النواب، لافتا الى ان المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب غادروا مبنى المجلس فعلا.