البرلمان العراقي يصوت وينهي قراءة مشاريع عدة قوانين ويرفع جلسته للخميس المقبل

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على مشاريع ثلاثة قوانين وأنهى القراءة الأولى لأربعة قوانين أخرى قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب صوّت على مشاريع ثلاثة قوانين، انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وتصدیق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.

وأشار مراسلنا إلى أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشاريع أربعة قوانين، هي انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ لعام 1979، وإفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، وإيجار الأراضي الزراعية، واسترداد عائدات الفساد.

وقال مراسلنا أن رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الى يوم الخميس المقبل.