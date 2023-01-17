البرلمان العراقي يصوت على نواب جدد ويناقش ستة قوانين غدا.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الأربعاء.

ووفق جدول الأعمال، فإن البرلمان العراقي سيشهد تأديى اليمين الدستورية لبعض النواب، والتصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، ومن ثم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992، ثم القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا المقدم من لجنة العلاقات الخارجيةكما يناقش البرلمان غدا، تقرير عبر القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

كما يناقش البرلمان، وفق جدول الاعمال والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى نظام لاهاي للقانون الدولي الخاص المقدم من لجنة العلاقات الخارجية والقراءة الاولى لمشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة المقدم من لجنة الامن والدفاع وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الإشعاع الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية والمقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة ولجنة الزراعة والمياه والاهوار، على أن تبدأ الجلسة عند الساعة الواحدة بعد الظهر.