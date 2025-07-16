البرلمان العراقي يدرج قانون الحشد الشعبي وسط انسحاب نواب كورد وسنة

شفق نيوز-بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبحضور 172 نائباً.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البرلمان صوت على إضافة عدد من الفقرات إلى جدول أعمال الجلسة، من أبرزها القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

كما أُدرجت على جدول الأعمال فقرة التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، بالإضافة إلى التصويت على رئيس مجلس الدولة.

وأشار المراسل إلى أن نواباً من الكتل الكوردية والسنية غادروا قاعة البرلمان احتجاجاً على إدراج القراءة الثانية لقانون هيكلة الحشد الشعبي.

وكان مجلس النواب قد نشر، يوم أمس الثلاثاء، جدول أعمال جلسة اليوم، متضمناً ست فقرات، بينها التصويت على قانونين وتقرير، فضلاً عن مناقشة أربعة مشاريع قوانين، مع تحديد الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لبدء الجلسة.

يذكر أن مصدرًا نيابيًا كان قد أفاد، يوم أمس، بحدوث مصالحة بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، على خلفية مشادة وقعت بينهما في جلسة الاثنين.