البرلمان العراقي يصوت على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس صوّت أيضاً على إضافة فقرة إلى جدول أعماله تتضمن قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد أحد الصيادين من محافظة البصرة".

وكان مجلس النواب افتتح، في وقت سابق من اليوم، أعمال جلسته الثالثة ضمن السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، بعد استكمال النصاب القانوني، لمناقشة والتصويت على عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.