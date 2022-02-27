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البرلمان العراقي يصوت على لجانه "بشكل اولي" الخميس المقبل

Category: سیاسة

Date: 2022-02-27T12:18:12+0000
البرلمان العراقي يصوت على لجانه "بشكل اولي" الخميس المقبل

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد، أن  موعد جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالتصويت على اللجان النيابية وتوزيعها "بحسب الثقل النيابي" سيكون الخميس القادم بشكل اولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إنه "من المؤمل انعقاد جلسة البرلمان الخميس القادم لحسم التصويت على اللجان النيابية وتوزيعها بحسب الثقل النيابي وبما يراعي التوازن السياسي", موضحاً أن "كبار السن الموزعين على اللجان النيابية سيتصدون لرئاسة تلك اللجان مؤقتاً لتمرير بعض القوانين المهمة كالموازنة العامة،  لحين التصويت النهائي على تلك اللجان".

وأشار إلى أن "موعد انعقاد جلسة التصويت على اللجان النيابية سيقى رهناً بهيئة رئاسة المجلس"، مبيناً أن "اللجان السيادية توزعت بين القوى السياسية التي تمتلك اكبر عدد من المقاعد".

وفي الثامن من الشهر الجاري، ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية وممثليهم لمناقشة عدد اللجان النيابية، واختيار اعضاء اللجنة وتوزيع روساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن الزاملي اتفق مع رؤساء الكتل على تسمية الاعضاء الأكبر سناً في الكتل لرئاسة اللجان مؤقتاً، موضحا أن تسمية اعضاء اللجان الدائمية سيتم حسمها خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

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