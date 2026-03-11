البرلمان العراقي يصوت على أعضاء لجان نيابية ويرفع جلسته لإشعار آخر

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على أعضاء لجان نيابية، خلال جلسته التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجان التي جرى التصويت على أعضائها شملت العلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والاقتصاد والتجارة والصناعة، والاستثمار والتنمية، والصحة ومكافحة المؤثرات العقلية، والتربية، والتعليم العالي، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والتخطيط الاستراتيجي، والعمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والرياضة، والنقل والاتصالات والحوكمة، إضافة إلى المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، والبرنامج الحكومي، والأوقاف، والمالية، والكهرباء الطاقة".

وأضاف مراسل الوكالة، أن مجلس النواب قرر عقب استكمال التصويت على هذه اللجان رفع الجلسة إلى إشعار آخر.