البرلمان العراقي يصوت على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على رئاسة وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور وصل إلى 169 نائباً.

‎وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، المنعقدة حاليا، يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب قراءات أولى وثانية لقوانين أخرى.

‎ومن بين القوانين المدرجة للتصويت، مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، المقدم من لجنة الكهرباء والطاقة.

‎كما يتضمن الجدول التصويت على مشروع تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ومشروع قانون الصحة النفسية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012، ومشروع قانون جرائم الأحداث، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.

‎ومن المقرر أن يُجري المجلس كذلك، القراءة الثانية لمشروع قانون كلية طيران الجيش، ومقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات، المقدم من لجنة حقوق الإنسان.